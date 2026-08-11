Ужасное землетрясение в Колумбии: погибли 132 человека, объявлено национальное стихийное бедствие

Последствия землетрясения в Колумбии. Фото: AP Фото / Сантиаго Салдарриага

В результате мощного землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего в Колумбии, погибли по меньшей мере 132 человека, более 570 человек получили ранения. Власти страны объявили в регионе чрезвычайную ситуацию национального масштаба в связи со стихийным бедствием.

Об этой ужасной трагедии сообщает телеканал «Каракол» со ссылкой на местные официальные источники.

Эпицентр и наиболее пострадавшие районы

Сильное землетрясение произошло в понедельник утром.

Эпицентр: расположен на территории муниципалитета Сан-Ксосе-дел-Палмар в департаменте Чоко.

Магнитуда: 7,4 балла.

Охват: Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии, а также в соседних государствах.

Самая тяжёлая и разрушительная ситуация наблюдается в Перейра и других районах «Кофейного региона», а также в департаментах Вале-дел-Каука и Чоко. Согласно официальным данным, 32 города переведены на «красный» уровень опасности.

Масштабные разрушения: инфраструктура и жилые дома

В результате стихийного бедствия произошли масштабные разрушения:

1 575 жилых зданий серьёзно повреждены;

37 жилых домов полностью разрушены;

18 медицинских центров и больниц пострадали;

52 образовательных учреждения повреждены;

18 автомобильных дорог и инфраструктура 7 аэропортов пострадали.

Национальное стихийное бедствие и спасательные работы

Правительство Колумбии официально объявило в стране стихийное бедствие национального масштаба. В настоящее время в пострадавших районах спасатели и военнослужащие продолжают извлекать людей из-под завалов и оказывать пострадавшим экстренную медицинскую помощь.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.