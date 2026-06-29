Авиакатастрофа во Франции унесла жизни 11 человек

·43·Мир
Авиакатастрофа во Франции унесла жизни 11 человек

Во Франции произошла еще одна крупная авиакатастрофа. В коммуне Томблен, расположенной недалеко от города Нанси, в результате крушения легкого самолета, используемого для прыжков с парашютом, погибли все 11 человек, находившихся на борту. Об этом Франке 24 сообщил телеканал.

Как стало известно, трагедия произошла 28 июня примерно в 11:00 по местному времени. Самолет Гранд Нанкй-Томблаине вскоре после взлета с аэродрома упал в жилом районе на улице Сальвадора Альенде в городе Томблен.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились в общей сложности 11 человек. Среди них был один опытный пилот, пять инструкторов по парашютному спорту и пять пассажиров, которые впервые пробовали прыгать с парашютом. В результате авиакатастрофы все они скончались на месте происшествия.

Сообщается, что большинство погибших пассажиров были медсестрами, работавшими в городе Нанси. Они вылетели этим рейсом для участия в тренировке по прыжкам с парашютом.

Сразу после получения сообщения о происшествии на место были привлечены значительные силы и средства. В спасательных работах приняли участие 50 пожарных, 25 единиц спецтехники, бригады скорой помощи и сотрудники полиции. Территория была полностью оцеплена, меры безопасности усилены.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нюнес и министр транспорта Филипп Табаро лично прибыли на место происшествия. По их предварительным данным, через несколько минут после взлета самолет неожиданно потерял управление и упал на землю.

В настоящее время начато официальное расследование для установления точных причин авиакатастрофы. Специалисты Бюро по расследованию авиационных происшествий Франции приступили к изучению обломков самолета и проведению технических экспертиз.

По предварительным предположениям, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность двигателя самолета или нарушение центровки (баланса веса) внутри воздушного судна. Однако специалисты подчеркивают, что делать окончательные выводы преждевременно до завершения расследования.

По данным Бюро по расследованию авиационных происшествий Франции, данная катастрофа оценивается как одна из самых смертоносных в истории гражданской авиации страны, не считая военной и коммерческой авиации.

Ожидается, что после объявления результатов расследования будет предоставлена дополнительная информация о точных причинах и факторах, приведших к катастрофе.

ФранцияТомблейнНансиЛоран НуньезФилипп Табарот
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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