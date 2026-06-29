Золотая рыбка, прожившая две недели без головы, поразила ученых

Необычный случай в Китае поразил пользователей интернета. Видео, на котором обычная золотая рыбка оставалась живой и даже свободно плавала почти две недели, несмотря на потерю большей части головы, вызвало бурные обсуждения.

Сначала многие приняли это видео за фейк, созданный с помощью искусственного интеллекта. Однако позже специалисты подтвердили, что случай реален, и объяснили это особенностями анатомии рыб.

Как стало известно, инцидент произошел в Китае в начале этого года. Владелец рыбки рассказал, что ткани в области головы постепенно разрушались. Вероятно, это произошло из-за инфекции или ухудшения качества воды. То, что другие рыбки обкусывали пораженные ткани, привело к усугублению травмы.

Несмотря на потерю глаз, рта и части мозга, золотая рыбка продолжала плавать. Ученые объясняют это тем, что мозг рыб устроен совершенно иначе, чем человеческий. Поскольку ствол мозга, управляющий жизненно важными функциями, расположен глубже в теле, дыхание и кровообращение сохранились.

Специалисты отмечают, что плавательные движения рыб управляются не постоянно мозгом, а через нервные сети в спинном мозге. Поэтому она продолжала двигаться даже при отсутствии большей части головы.

Кроме того, специальная сенсорная система, расположенная по бокам тела рыбы, чувствует изменения давления в воде. Именно этот механизм позволил ей плавать, не врезаясь в препятствия даже без глаз.

К сожалению, эта борьба длилась недолго. Рыбка погибла примерно через две недели. Ученые называют основной причиной смерти нарушение солевого и электролитного баланса в организме из-за попадания избыточного количества пресной воды через большую открытую рану.