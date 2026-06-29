Новшество в кинобизнесе: введена система «Анализа рисков»
Для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере кинематографии в Узбекистане, есть важная новость. Приказом министра культуры в отрасли «Анализа рисков» был утвержден порядок внедрения электронной системы, которая была официально зарегистрирована Министерством юстиции.
Как же эта новость повлияет на представителей бизнеса в киноиндустрии и как работает система? Объясняем простыми словами ниже.
Проверки без лишней бюрократии и хлопот
Согласно новому регламенту, электронная система оценивает риск нарушения законодательных требований субъектами предпринимательства автоматически (без человеческого фактора) Преимущество заключается в том, что от предпринимателей не потребуется никаких дополнительных документов или данных.
Система самостоятельно ищет необходимую информацию в следующих законных источниках:
существующие информационные системы государственных органов;
статистические данные и официальные отчеты;
обращения граждан;
публикации в средствах массовой информации (СМИ) и социальных сетях.
«Балльная» система и 3 уровня риска
На основе собранных данных электронная система присваивает предпринимателям определенный балл и разделяет их на три основные категории:
Высокая степень риска
Средняя степень риска
Низкая степень риска
Если субъект предпринимательства высокой или средней степени риска, в отношении них могут быть организованы профилактические (предупредительные) мероприятия и плановые проверки в соответствии с действующим законодательством. Те, кто попал в группу низкого риска, будут освобождены от излишних проверок.
Важная гарантия для предпринимателей
Самое главное — уровень риска, определенный системой, не может служить основанием для прямого применения наказания или мер воздействия.
То есть, если система определит вас как «рискованного», штраф не будет наложен автоматически и деятельность не будет приостановлена. Строго установлено, что процесс анализа рисков не должен препятствовать бизнес-деятельности и приводить к прямому вмешательству в работу. Это просто «умный» помощник для контролирующих органов, указывающий, на какого предпринимателя стоит обратить больше внимания.
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