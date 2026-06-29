Новшество в кинобизнесе: введена система «Анализа рисков»

·4·Культура
Новшество в кинобизнесе: введена система «Анализа рисков»

Для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере кинематографии в Узбекистане, есть важная новость. Приказом министра культуры в отрасли «Анализа рисков» был утвержден порядок внедрения электронной системы, которая была официально зарегистрирована Министерством юстиции.

Как же эта новость повлияет на представителей бизнеса в киноиндустрии и как работает система? Объясняем простыми словами ниже.

Проверки без лишней бюрократии и хлопот

Согласно новому регламенту, электронная система оценивает риск нарушения законодательных требований субъектами предпринимательства автоматически (без человеческого фактора) Преимущество заключается в том, что от предпринимателей не потребуется никаких дополнительных документов или данных.

Система самостоятельно ищет необходимую информацию в следующих законных источниках:

  • существующие информационные системы государственных органов;

  • статистические данные и официальные отчеты;

  • обращения граждан;

  • публикации в средствах массовой информации (СМИ) и социальных сетях.

«Балльная» система и 3 уровня риска

На основе собранных данных электронная система присваивает предпринимателям определенный балл и разделяет их на три основные категории:

  1. Высокая степень риска

  2. Средняя степень риска

  3. Низкая степень риска

Если субъект предпринимательства высокой или средней степени риска, в отношении них могут быть организованы профилактические (предупредительные) мероприятия и плановые проверки в соответствии с действующим законодательством. Те, кто попал в группу низкого риска, будут освобождены от излишних проверок.

Важная гарантия для предпринимателей

Самое главное — уровень риска, определенный системой, не может служить основанием для прямого применения наказания или мер воздействия.

То есть, если система определит вас как «рискованного», штраф не будет наложен автоматически и деятельность не будет приостановлена. Строго установлено, что процесс анализа рисков не должен препятствовать бизнес-деятельности и приводить к прямому вмешательству в работу. Это просто «умный» помощник для контролирующих органов, указывающий, на какого предпринимателя стоит обратить больше внимания.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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