Количество автомобилей в Узбекистане превысило 4,9 миллиона

Количество личного автотранспорта в Узбекистане растет с каждым годом. По состоянию на 1 апреля 2026 года число транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, достигло 4 миллионов 903,1 тысячи.

Этот показатель на 344,6 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Основная доля приходится на легковые автомобили

По данным Национального статистического комитета, большую часть транспортных средств, принадлежащих населению, составляют легковые автомобили.

Их общее количество составляет 4 миллиона 552,3 тысячи, что эквивалентно 92,8% от общего числа автотранспорта.

Таким образом, из каждых 100 транспортных средств, принадлежащих физическим лицам в Узбекистане, почти 93 являются легковыми автомобилями.

За год прирост составил почти 345 тысяч

По сравнению с этим же периодом 2025 года количество личного автотранспорта увеличилось на 344,6 тысячи.

Это свидетельствует о росте автомобильного рынка в стране, увеличении спроса на личный транспорт и усилении нагрузки на дорожную инфраструктуру.

По типам транспортных средств

Автотранспортные средства, принадлежащие физическим лицам, распределились следующим образом:

Тип транспорта Количество Легковые автомобили 4 552,3 тысячи Грузовые автомобили 330,3 тысячи Микроавтобусы 7,5 тысячи Специальная техника 7,2 тысячи Автобусы 5,8 тысячи

Грузовые автомобили на втором месте

После легковых автомобилей наибольшая доля приходится на грузовые автомобили. Их количество составило 330,3 тысячи.

Количество микроавтобусов, автобусов и специальной техники относительно невелико, и их общий показатель значительно ниже числа легковых автомобилей.

Что означают эти цифры?

Стремительный рост числа автомобилей делает ряд вопросов еще более актуальными:

увеличение пробок в городах;

повышение потребности в автостоянках;

расширение дорожной инфраструктуры;

развитие общественного транспорта;

снижение загрязнения воздуха.

Количество личного транспорта в Узбекистане приблизилось к отметке в 5 миллионов. Если рост продолжится такими темпами, этот показатель в ближайшее время может достичь нового рекорда.

Как вы считаете, является ли такой быстрый рост числа автомобилей удобством или он усилит проблемы с пробками и экологией? Оставьте свое мнение в комментариях и отправьте статью близким.