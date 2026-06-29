Анчелотти не смог назвать фаворита ЧМ-2026: «Силы почти равны»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не поспешил назвать команду, которая является основным фаворитом чемпионата мира 2026 года.

По мнению итальянского специалиста, хотя некоторые сборные выглядели лучше на групповом этапе, на данный момент нельзя выделить одну команду как однозначно превосходящую остальных.

«Я не могу выделить главного претендента»

Оценивая итоги группового этапа, Анчелотти отметил, что конкуренция на турнире очень высока.

«Некоторые национальные команды показали себя лучше других в групповом этапе. Но сейчас я не могу выделить основного претендента на чемпионство», — сказал он.

По его словам, соотношение сил на турнире очень близкое, и это делает стадию плей-офф еще более интересной.

На Мундиале силы равны

Бразильский наставник отметил, что на ЧМ-2026 несколько команд играют на высоком уровне.

Однако Анчелотти на данном этапе не выделил в качестве отдельных фаворитов:

Бразилию;

Аргентину;

Францию;

Испанию;

Португалию

как единственных фаворитов.

«В этот раз на Мундиале будет очень высокая конкуренция, и силы участников почти равны», — заявил итальянский специалист.

Япония проверит Бразилию на прочность

Сборная Бразилии выйдет на поле против Японии в стадии 1/16 финала.

Матч состоится сегодня, 29 июня, в 22:00 по ташкентскому времени.

Матч Дата Время Бразилия — Япония 29 июня 22:00

Хотя Бразилия выглядит фаворитом на бумаге, слова Анчелотти означают, что в плей-офф возможен любой неожиданный результат.

Сможет ли Япония создать сенсацию?

Сборная Японии известна своей командной дисциплиной, быстрыми атаками и умением бороться до конца.

Бразилия же опирается на индивидуальное мастерство и опыт больших турниров. Поэтому данный спор обещает стать одним из самых интересных матчей плей-офф.

Путь к чемпионству начинается сейчас

Хорошая игра на групповом этапе важна, но в плей-офф даже одна ошибка может привести к вылету команды из турнира.

По мнению Анчелотти, настоящие фавориты проявляют себя именно на решающих стадиях.

Как вы считаете, какая команда является главным фаворитом чемпионства на ЧМ-2026? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.