Инвестиционное приложение «Сбербанка» вернулось в App Store под новым названием

«Сбербанк», один из крупнейших финансовых институтов России, вернул свое инвестиционное приложение для пользователей iPhone в App Store. Приложение, ранее удаленное из-за западных санкций, теперь представлено под названием «Актив». Этот шаг позволяет клиентам банка осуществлять инвестиционные операции на устройствах iOS без ограничений. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Новое приложение не только сменило название, но и было значительно переработано с точки зрения интерфейса и навигации. Разработчики сосредоточились на упрощении доступа к информации и улучшении пользовательского опыта, что создает значительное удобство для инвесторов, использующих экосистему Apple.

Новые функции и «Пульс экономики»

Одним из центральных нововведений приложения «Актив» стал раздел «Пульс экономики». В этом разделе собраны основные макроэкономические показатели, включая ключевую ставку Центрального банка, уровень инфляции и среднюю доходность по депозитам. По данным ixbt.com, система автоматически предлагает инвестиционные инструменты, которые могут принести доход, соответствующий или превышающий каждый из этих показателей.

Также повышена прозрачность операций с облигациями. Теперь инвесторы перед участием в первичных размещениях могут подробно ознакомиться с кредитными рейтингами эмитентов, купонной доходностью и условиями бумаг с плавающим купоном. Для участников срочного рынка добавлена возможность размещения условных заявок.

Работа с документами и административное удобство

В новой версии приложения значительно упростилось решение административных вопросов. Все виды справок, отчетов и выписок собраны в едином разделе. Это позволяет пользователям формировать брокерские отчеты за любой период, получать информацию о налоговых льготах или убытках.

По словам директора дивизиона «СберИнвестор» Максима Чекварева, при разработке приложения основной приоритет был отдан понятности данных и удобству решения повседневных задач. Подобный перезапуск приложений под скрытыми названиями стал основным способом обхода санкций для российских банков.

Для пользователей и инвесторов в Узбекистане эта новость интересна как часть технологического противостояния на международных финансовых рынках. Хотя приложение ориентировано преимущественно на российский рынок, «игра в кошки-мышки» между политикой App Store компании Apple и банковскими приложениями отражает глобальные технологические тенденции.