Зачем женщина в США убила свою дочь и четверых внуков?

·50·Мир
Зачем женщина в США убила свою дочь и четверых внуков?

Шокирующий случай, в результате которого в штате Нью-Йорк (США) погибли шесть членов одной семьи, взбудоражил общественность. По предварительным данным следствия, 64-летняя женщина отравила свою дочь и четверых внуков, после чего покончила с собой.

Даилй Стар сообщает, что трагедия была обнаружена после того, как один из соседей забеспокоился. Не видев соседей несколько дней, он пришел к их дому, но, несмотря на стук в дверь, никто не ответил. После этого сотрудники полиции с помощью администрации здания проникли в квартиру и обнаружили шесть членов семьи мертвыми.

Среди жертв оказались 44-летняя женщина и четверо ее детей в возрасте 13, 11 и 10 лет. По предварительному заключению следователей, подозреваемая отравила их с помощью лекарственных препаратов. На месте происшествия также были обнаружены большое количество лекарств и рукописная записка.

Один из специалистов не исключил, что один из детей мог погибнуть от воздействия острого предмета. В настоящее время проводятся токсикологическая и судебно-медицинская экспертизы. Власти сообщили, что окончательные выводы о точных причинах смерти пока не готовы.

В ходе следствия не выявлено доказательств, подтверждающих причастность к происшествию других лиц. Правоохранительные органы рассматривают случившееся как последствие семейного конфликта.

По данным местных СМИ, отец детей в ближайшие дни должен был получить право временно забрать их под свою опеку. Предполагается, что это решение вызвало резкое недовольство подозреваемой женщины.

Отец, потерявший детей, подчеркнул, что произошедшую трагедию трудно передать словами, и сказал, что в одно мгновение его жизнь полностью изменилась. В настоящее время по этому шокирующему случаю продолжается масштабное расследование.

Нью-ЙоркСШАDaily Star
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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