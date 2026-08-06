Специальные собаки, спасающие медведей в Неваде, поразили всех

·123·Мир
Специальные собаки, спасающие медведей в Неваде, поразили всех

В штате Невада для предотвращения столкновений между людьми и дикими медведями используют специально обученных карельских медвежьих собак. Этот метод не только обеспечивает безопасность населения, но и помогает уберечь медведей от гибели.

Две карельские медвежьи собаки по кличке Бо‘рсик и Банджо работают вместе с биологами Департамента дикой природы Невады (НДОВ). Они не нападают на медведей, а обучены отгонять животных от населённых пунктов с помощью лая, преследования и в некоторых случаях лёгких укусов.

Специалисты называют этот метод «формированием отрицательного условного рефлекса». Его цель — восстановить у медведей естественное чувство осторожности по отношению к местам проживания людей. Таким образом, вместо возвращения в жилые районы в поисках лёгкой добычи животные направляются в свою естественную среду обитания.

Qora ayiq va oq-qora it dala bo‘ylab birga yugurmoqda.

Бо‘рсик и Банджо не только отгоняют медведей из городских районов, но и находят животных, спрятавшихся под домами, разыскивают раненых или осиротевших медведей, а также участвуют в исследованиях дикой природы.

Карельских медвежьих собак вывели для охоты на крупных животных в регионе Карелия между Финляндией и Россией. Благодаря смелости, сильным инстинктам и способности работать с крупными животными они считаются одной из самых эффективных пород в деле охраны дикой природы.

Keng dashtda ikki oq-qora it bilan o‘tirgan, kepka kiygan erkak.

Сообщается, что в Неваде эта программа была запущена в 2001 году с первой карельской медвежьей собакой — Стрйкер. С тех пор специально обученные собаки играют важную роль в обеспечении безопасного сосуществования медведей и людей.

НевадаКарелияФинляндияРоссия
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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