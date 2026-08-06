В Таджикистане начались рейды против женщин в хиджабах

В городе Пенджикент Таджикистана местные власти и правоохранительные органы начали рейды против одежды, которую считают не соответствующей национальным ценностям. Об этом сообщили местные средства массовой информации.

Как сообщается, на опубликованных 4 августа фотографиях чиновники беседуют с женщинами, носящими мусульманский платок, закрывающий волосы, шею и плечи. В беседах также участвовали сотрудники милиции.

Чиновники заявляют, что главная цель этих мероприятий — «предотвращение влияния чужой культуры и сохранение национальных традиций». При этом точные данные о том, со сколькими женщинами и девушками были проведены профилактические беседы в ходе рейдов, не раскрываются.

По данным источников, некоторые женщины, носящие хиджаб, отказались говорить о беседах с представителями властей. Они выразили опасения, что это может негативно повлиять на их работу или личную жизнь.