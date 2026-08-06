Джейми Каррагер раскритиковал переход Мохамеда Салаха в Трабзонспор

Легендарный бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер резко раскритиковал решение нападающего Мохамеда Салаха перейти в турецкий «Трабзонспор». По его мнению, египетская звезда с нынешним уровнем игры по-прежнему полностью заслуживает выступать в одном из пяти сильнейших чемпионатов Европы, а турецкая Суперлига немного не соответствует его потенциалу. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Напомним, после продолжавшихся месяц слухов Салах покинул английский «Ливерпуль» в статусе свободного агента и был торжественно представлен перед тысячами болельщиков на стадионе «Акьязи Арена». Несмотря на многолетний интерес со стороны клубов Саудовской Про-лиги и ряда европейских грандов, опытный нападающий согласовал двухлетний контракт с турецким клубом.

Каррагер о выборе престижных клубов

Выступая в подкасте Футбалл Рамбле, Джейми Каррагер не скрывал своего удивления и выразил разочарование уходом Салаха из традиционных топ-лиг. По его словам, финансовые требования футболиста могли отпугнуть некоторых европейских грандов, однако ему было бы логичнее немного снизить свои запросы и выбрать Италию или другой престижный чемпионат.

&лдкуо;Я никогда не верил, что он уедет в Саудовскую Аравию, потому что он намного выше этого уровня. Я думал, что он сможет играть в Серии А. Турция же, на мой взгляд, выглядит чемпионатом немного более низкого уровня&рдкуо;, — сказал Каррагер.

Зарплата и детали контракта

По данным источника, несмотря на то что «Трабзонспор» завершил прошлый сезон на третьем месте в турецкой Суперлиге, клуб сделал Салаху привлекательное финансовое предложение с доходом в размере 17 миллионов евро в год. Футболист, получавший в «Ливерпуле» 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю, в итоге выбрал турецкий клуб.

По мнению Каррагера, Салах, сохраняя верность своим личным показателям и амбициям, должен был остаться в более престижной команде, как Криштиану Роналду. Хотя в следующем сезоне «Трабзонспор» выступит в Лиге Европы, эксперт подчеркнул, что повседневный уровень игры футболиста значительно выше этого турнира.

&рег; Джейми Каррагер также добавил, что возможность выступать за такие исторические команды, как «Милан» или «Ювентус», играть на «Сан-Сиро» в больших матчах и участвовать в еврокубках сделала бы переход в чемпионат Турции слишком маленьким шагом для нападающего.