Ужас: в соцсетях распространилось видео о крупном пожаре, из-за которого небо окутал чёрный дым
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В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых утверждается, что в районе Izza произошёл крупный пожар. На кадрах видно, как небо окутал густой чёрный дым, а окружающие обеспокоены происходящим.
Дым был виден даже с большого расстояния. Снявшие видео утверждают, что масштаб пожара велик. Однако пока официальной информации о том, где именно начался пожар, что горит и что стало причиной происшествия, не предоставлено.
Также нет точной информации о пострадавших или причинённом ущербе. Подробности происшествия станут известны после официального комментария компетентных органов.
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