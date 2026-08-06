Ужас: в соцсетях распространилось видео о крупном пожаре, из-за которого небо окутал чёрный дым

В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых утверждается, что в районе Izza произошёл крупный пожар. На кадрах видно, как небо окутал густой чёрный дым, а окружающие обеспокоены происходящим.

Дым был виден даже с большого расстояния. Снявшие видео утверждают, что масштаб пожара велик. Однако пока официальной информации о том, где именно начался пожар, что горит и что стало причиной происшествия, не предоставлено.

Также нет точной информации о пострадавших или причинённом ущербе. Подробности происшествия станут известны после официального комментария компетентных органов.