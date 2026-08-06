Вратарь «Арсенала» Давид Райя был признан лучшим голкипером английской Премьер-лиги на данный момент, однако одновременно он считается одним из самых невезучих футболистов мирового футбола. Бывший вратарь лондонского клуба Грэм Стэк в интервью GOAL отдельно отметил огромные успехи испанца на клубном уровне и сложную конкуренцию в сборной. Об этом Goal.com сообщает .

Давид Райя начал карьеру в командах низших дивизионов, таких как «Саутпорт» и «Блэкберн Роверс», постепенно добился прогресса и вышел в Премьер-лигу в составе «Брентфорда». В 2023 году испанский голкипер перешёл на стадион «Эмирейтс», сначала выиграл конкуренцию у Аарона Рэмсдейла и стал игроком основного состава, а затем три сезона подряд завоёвывал награду «Золотая перчатка».

Несправедливость на международной арене

Несмотря на стабильную игру на клубном уровне и чемпионство в английской Премьер-лиге, 30-летний вратарь остаётся в тени Унай Симона в сборной. По мнению Грэма Стэка, Райя сейчас является самым невезучим голкипером мира, поскольку его показатели доказывают, что он заслуживает места в стартовом составе любой топ-сборной.

Тем не менее успешное выступление сборной Испании на чемпионате мира в определённой степени оправдывает выбор главного тренера. Надёжная игра Унай Симона и результаты национальной команды стали причиной того, что Райя остался в запасе, однако для его соотечественников и болельщиков эта ситуация выглядит несколько непонятной и разочаровывающей.

Лидерство и уверенность на поле

По словам собеседника GOAL, Давид Райя в настоящее время является лучшим вратарём английской Премьер-лиги по всем параметрам. Его стабильность, серия матчей «на ноль», решающие сейвы и действия на поле наглядно это подтверждают.

Райя стал одним из настоящих лидеров команды благодаря способности заранее чувствовать опасность, активным действиям, а также характеру и личным лидерским качествам в лондонском клубе. По оценке Грэма Стэка, прогресс и профессионализм испанского голкипера в составе «Арсенала» сделали его лучшим вратарём не только клуба, но и всей Премьер-лиги.