В США опасная инфекция, связанная с салатом айсберг, распространилась на 15 штатов!

Расследование вспышки циклоспороза в США, связываемой с салатом айсберг, охватило еще шесть штатов. Таким образом, число регионов, связанных с заболеванием, достигло 15, сообщает "Рейтерс".

В новый список вошли Миссури, Арканзас, Айова, Небраска, Нью-Гэмпшир и Северная Каролина.

Согласно официальным данным, на данный момент выявлено 6 358 случаев, связанных с этой вспышкой. 278 пациентов потребовалась госпитализация. Центры по контролю и профилактике заболеваний США и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов изучают возможность того, что источник заражения может быть связан и с другими продуктами.

Первоначально вспышку связали с салатом, который подавали в ресторанах "Тако Белл" в пяти штатах. Позднее расследование показало, что продукт поступил с предприятия "Тейлор Фармс" в центральной части Мексики. 24 июля география расследования была расширена до девяти штатов.

Циклоспороз может передаваться через загрязненную воду, а также сырые фрукты и овощи, которые плохо вымыты. К основным симптомам относятся диарея, тошнота и другие расстройства желудочно-кишечного тракта.