Певец Ёркинксо‘джа Умаров необычно встретил своё 34-летие!

Певец Ёркинксо‘джа Умаров отметил 34-летие. Незабываемыми моментами празднования своего дня рождения он поделился с поклонниками на своей странице в социальной сети.

На опубликованных певцом кадрах запечатлены праздничная атмосфера, время, проведённое вместе с близкими, и искренние поздравления. Под постом также оставляют множество тёплых пожеланий.

Члены семьи, друзья и поклонники поздравляют Ёркинксо‘джа Умаров с новым годом жизни, желая ему крепкого здоровья и творческих успехов.