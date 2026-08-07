Певец Ёркинксо‘джа Умаров необычно встретил своё 34-летие!
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Певец Ёркинксо‘джа Умаров отметил 34-летие. Незабываемыми моментами празднования своего дня рождения он поделился с поклонниками на своей странице в социальной сети.
На опубликованных певцом кадрах запечатлены праздничная атмосфера, время, проведённое вместе с близкими, и искренние поздравления. Под постом также оставляют множество тёплых пожеланий.
Члены семьи, друзья и поклонники поздравляют Ёркинксо‘джа Умаров с новым годом жизни, желая ему крепкого здоровья и творческих успехов.
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