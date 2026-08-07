Актриса Кэмерон Диас стала матерью в третий раз в 53 года
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Актриса Кэмерон Диас на собственном примере показывает, что не существует единого подходящего для всех возраста для создания семьи и рождения детей. Впервые она стала матерью в 47 лет, затем в 51 год родила второго, а в 53 года — третьего ребёнка. В мае 2026 года её супруг Бенджи Мэдден сообщил о рождении их третьего ребёнка.
Рассказывая о материнстве, Кэмерон Диас однажды в шутку сказала, что теперь её главная цель — дожить до 107 лет. По словам актрисы, она хочет проводить со своими детьми как можно больше времени.
Диас много лет уделяла внимание актёрской карьере и личной жизни. То, что она относительно поздно стала матерью, показывает: не существует единого «правильного времени» для создания семьи, подходящего всем.
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