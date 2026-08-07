На торговой площадке eBay появилась GeForce RTX 2080 Ти с 22 GB памяти

·70·Технологии
На торговой площадке eBay появилась GeForce RTX 2080 Ти с 22 GB памяти

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта на мировом рынке и растущий интерес к различным нейросетям приводят к появлению необычных аппаратных решений. Как сообщает иксбт.ком, на онлайн-аукционе eBay выставлены графические карты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ти с увеличенным вдвое объёмом видеопамяти — 22 GB. Продавец из Гонконга предлагает эти модифицированные ускорители всего за 500 долларов США. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По мнению специалистов, устройства в такой модификации предназначены прежде всего для запуска больших языковых моделей (LLM) и выполнения задач искусственного интеллекта. В подобных процессах запас оперативной памяти важнее максимальной вычислительной мощности. В результате сочетание цены в 500 долларов и большого объёма памяти делает эти устаревшие модели гораздо привлекательнее по сравнению с более современными видеокартами, оснащёнными 8, 12 или 16 GB памяти.

Особенности модифицированных карт

Продавец отправляет покупателям RTX 2080 Ти в различных модификациях под брендами Гигабйте, МСИ, ASUS, Леадтек и других известных производителей. Все они оснащены системами охлаждения с центробежными (турбинными) вентиляторами. Судя по отзывам на платформе eBay, десятки покупателей уже приобрели такие ускорители и подтвердили, что объём памяти корректно определяется операционной системой и соответствует заявленному уровню.

На фоне продолжающегося бума искусственного интеллекта такие предложения привлекают внимание специалистов и энтузиастов. Для сравнения, NVIDIA Титан RTX с 24 GB памяти стоит около 800 долларов, а модель Куадро RTX 6000 — почти 900 долларов. Кроме того, GeForce RTX 3090 с 24 GB памяти ГДДР6Кс может обойтись покупателям почти в 1200 долларов.

Архитектура и риски

Несмотря на то что архитектура Туринг впервые была представлена в 2018 году, видеокарты этого поколения не утратили актуальности. Искусственное увеличение объёма памяти даёт старым моделям GeForce RTX 2080 Ти своеобразную вторую жизнь. Хотя такой подход кажется удобным для сборки бюджетных станций искусственного интеллекта, важно помнить, что речь идёт о неофициальной аппаратной модификации.

Такие видеокарты не имеют заводской гарантии NVIDIA или её официальных партнёров. Их надёжность и срок службы напрямую зависят от качества переоснащения, что создаёт для покупателей определённый риск.

GeForceNVIDIAВидеокартыИскусственный ИнтеллектeBay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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