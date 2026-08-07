Узбекский мужчина в 75 лет совершил полёт на дельтаплане и поразил пользователей сети

В Узбекистане 75-летний мужчина поднялся в небо на дельтаплане, показав, что возраст не является препятствием для новых впечатлений. Он уверенно совершил полёт и успешно приземлился в назначенном месте.

Видео этого процесса быстро распространилось в социальных сетях. Пользователи, посмотревшие кадры, оставили множество комментариев о смелости мужчины, его физической подготовке и интересе к экстремальным видам спорта.

Некоторые оценили его поступок как пример для других. По мнению пользователей, возраст не является решающим фактором для того, чтобы испытать сильные впечатления и попробовать новые занятия.