OpenAI работает над новым гаджетом на основе ИИ

Одна из ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта, OpenAI, активно работает над созданием своего первого аппаратного устройства. Как сообщает Bloomberg, ожидается, что ориентировочная цена этой загадочной умной колонки с возможностями ChatGPT составит от 300 до 400 долларов США. В будущем устройство должно обеспечить более глубокую интеграцию искусственного интеллекта в повседневную жизнь пользователей. Об этом TechCrunch.ком сообщает .

Уникальный дизайн и цена гаджета

По данным источников, новое устройство будет выполнено в форме «пончика», что позволит пользователям легко перемещать его по дому — например, на прикроватную тумбу или кухонную столешницу. Ожидается, что гаджет из высококачественного металла получит характерный «премиальный» внешний вид. Кроме того, внимание специалистов привлекло наличие у устройства подвижных частей.

Что касается ценовой политики, стоимость около 300–400 долларов сделает его дороже обычных умных колонок. Для сравнения, аналогичные устройства Amazon для дома продаются по цене от 40 до 240 долларов. Поэтому пока остается открытым вопрос, как новый продукт будет воспринят рынком и сможет ли он быть конкурентоспособным.

Сотрудничество с известными дизайнерами и перспективы рынка

Проект по созданию этого устройства реализуется в сотрудничестве со студией ЛовеФром, основанной бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, а точнее — известным дизайнером Джони Айвом. По данным Bloomberg, выпуск этого инновационного устройства запланирован на 2027 год. Однако с исторической точки зрения рынок умных колонок не всегда был высокоприбыльным, поэтому новым участникам может быть сложно выйти в этот сегмент.

Попытки OpenAI выйти на рынок аппаратных устройств сопровождаются определенными трудностями и спорами. В частности, Apple, которая сегодня считается лидером рынка устройств, подала в суд на лабораторию искусственного интеллекта, обвинив ее в краже коммерческих секретов. В свою очередь, OpenAI отвергает эти обвинения и утверждает, что не допускала никаких нарушений закона.