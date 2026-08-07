В США будут производить атомные часы, которые ошибаются всего на одну секунду за 30 миллионов лет

·57·Технологии
В США будут производить атомные часы, которые ошибаются всего на одну секунду за 30 миллионов лет

Агентство передовых оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) выделило крупное финансирование для расширения производства компактных и сверхточных атомных часов. По данным иксбт.ком, компания IonQ получила дополнительный контракт на 28 миллионов долларов для запуска серийного производства оптических атомных часов Эвергрин-05. Об этом сообщает иксбт.ком.

Проект реализуется в рамках программы Ит'с Абут Тиме, инициированной DARPA. Её основная цель — создание автономных высокоточных систем синхронизации, не зависящих от спутниковой навигации. Такие устройства особенно важны для радарных и коммуникационных систем в условиях отсутствия сигнала ГПС или его преднамеренного подавления.

Технические возможности часов Эвергрин-05

Главное преимущество нового устройства — сочетание сверхвысокой точности и компактных размеров. Оно помещается в корпус объёмом всего пять литров — примерно в пространство, сопоставимое с обувной коробкой. Для сравнения, классические лабораторные оптические атомные часы обычно занимают целый стеллаж оборудования.

Несмотря на небольшие размеры, система обеспечивает стабильность синхронизации на уровне 50 фемтосекунд за одну секунду. Кроме того, она способна сохранять точность до наносекунд в течение десяти суток без опоры на внешний источник времени. По данным IonQ, такая точность соответствует накоплению ошибки всего в одну секунду примерно за 30 миллионов лет.

Планы по расширению производства

Инженеры подготовили удерживающее устройство к работе за пределами лаборатории: его конструкция предназначена для использования в наземной технике, на кораблях и воздушных платформах. Для выполнения нового заказа IonQ дополнительно инвестирует 15 миллионов долларов в расширение производства.

Выделенные средства направят на строительство специализированных производственных помещений, закупку оборудования, создание испытательной инфраструктуры и найм новых сотрудников. Компания планирует перейти от ограниченного выпуска к полноценному серийному производству таких систем.

Сообщается, что технология Эвергрин-05 перешла к IonQ в результате приобретения стартапа Вектор Атомик в 2025 году. Разработка этих часов финансируется DARPA с 2019 года, а новый контракт стал очередным важным этапом на пути к их практическому внедрению.

Атомные ЧасыIonQDARPAТехнологииGPS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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