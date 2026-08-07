Стали известны цена и дизайн первой умной колонки OpenAI

·50·Технологии
Стали известны цена и дизайн первой умной колонки OpenAI

Лидер в сфере искусственного интеллекта, компания OpenAI, работает над своим первым физическим устройством, объединяющим возможности ChatGPT. Как сообщает Bloomberg, новый гаджет выйдет на рынок в виде умной колонки с необычным дизайном и высокой ценой. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

По данным источников, это устройство с искусственным интеллектом создаётся в необычной форме — в виде пончика. Такое решение позволит пользователям легко переносить и устанавливать его в любом месте дома, например на прикроватной тумбочке или кухонной столешнице. Ожидается, что устройство будет изготовлено из высококачественного металла и получит дорогой и привлекательный внешний вид.

Особенности дизайна и предполагаемая цена

Одной из особенностей, удививших аналитиков и специалистов, станет наличие у гаджета уникальных подвижных элементов. Что касается цены, то, по данным источников Bloomberg, розничная стоимость устройства может составить от 300 до 400 долларов США. Это значительно выше средних показателей рынка.

Для сравнения: большинство умных колонок Amazon для умного дома продаются по цене от 40 до 240 долларов. Пока неизвестно, как высокая цена продукта OpenAI повлияет на его конкурентоспособность, поскольку исторически устройства такого типа не всегда приносили высокую прибыль.

Сотрудничество с известными дизайнерами и планы на будущее

Перспективный проект разрабатывается в сотрудничестве с известной дизайнерской студией ЛовеФром, основанной бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Согласно первоначальным планам, инновационный гаджет OpenAI должен официально поступить в продажу в 2027 году.

Тем не менее попытки компании выйти на рынок аппаратных устройств сопровождаются определёнными трудностями и конфликтами. В частности, Apple, которая сейчас является одним из лидеров технологического рынка, подала на OpenAI в суд, обвинив компанию в краже коммерческих тайн. В свою очередь, руководство OpenAI категорически отрицает все обвинения.

Этот шаг OpenAI является важным стратегическим этапом на пути к ещё более глубокой интеграции ChatGPT в повседневную жизнь пользователей. Однако высокая цена и конкурентная среда свидетельствуют о серьёзных испытаниях, которые ждут компанию.

OpenAIChatGPTУмная КолонкаТехнологииДжони Айв
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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