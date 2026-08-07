Galaxy Z Фолд 8 и Фолд 8 Ultra вызвали рекордный интерес в США

Южнокорейская компания Samsung объявила о результатах первоначального интереса к своим складным смартфонам нового поколения — моделям Galaxy Z Флип 8, Galaxy Z Фолд 8 и Galaxy Z Фолд 8 Ultra. По данным компании, число предварительных заказов по всему миру оказалось на 30 процентов выше, чем у представителей прошлогоднего поколения. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В частности, как сообщает иксбт.ком, на рынке США сформировался очень высокий спрос. Модели Galaxy Z Фолд 8 и Galaxy Z Фолд 8 Ultra вместе собрали на 30 процентов больше предварительных заказов, чем серия Galaxy Z Фолд 7 в прошлом году. Это свидетельствует о растущем доверии пользователей к гаджетам с передовыми технологиями.

Динамика покупок и спрос на рынке США

Почти половина всех предварительных заказов, оформленных в США, пришлась именно на базовую модель Galaxy Z Фолд 8. Популярность новых флагманов со складными экранами, в свою очередь, привела к дефициту некоторых моделей и цветовых вариантов.

В частности, на официальном сайте Samsung версия смартфона Galaxy Z Фолд 8 в лавандовом цвете уже полностью распродана. Также отмечается, что некоторые другие цветовые варианты и конфигурации постепенно исчезают из продажи.

Изменения в предпочтениях пользователей

Согласно представленным данным, в технологических потребностях и выборе покупателей наблюдаются заметные изменения. По сравнению с прошлым годом более чем втрое выросло число владельцев смартфонов серии Galaxy Z Флип, предпочитающих перейти на более дорогую и функциональную линейку Galaxy Z Фолд.

Эксперты объясняют это растущей потребностью потребителей в больших трансформируемых экранах. Большой дисплей выводит многозадачность и мультимедийные возможности на новый уровень.

Продажи дополнительных аксессуаров

Одновременно со смартфонами значительно выросли и продажи дополнительных устройств. По данным Samsung, в США каждый четвертый покупатель, оформивший предварительный заказ на модель серии Galaxy Z Флип 8 или Galaxy Z Фолд 8, также приобрел новые смарт-часы Galaxy Watch.

Эта тенденция наглядно подтверждает, что пользователи предпочитают совместно использовать несколько гаджетов в рамках одной экосистемы, а продукты Samsung обеспечивают высокий уровень удобства благодаря взаимной совместимости.