Представлен дом длиной 4,6 метра, в котором есть всё необходимое

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Представлен дом длиной 4,6 метра, в котором есть всё необходимое

Американская компания Эскапе представила публике миниатюрный дом нового поколения под названием еБохо Го. Несмотря на площадь всего 11 квадратных метров, внутри этого дома на колёсах предусмотрены уютная кухня, ванная комната и спальное место для двоих. Новую модель можно эффективно использовать не только для постоянного проживания, но и в качестве гостевого дома, личного офиса или жилья для сдачи в аренду.

Дом на колёсах построен на специальном двухосном прицепе, а его общая длина составляет всего 4,6 метра. Несмотря на очень компактные размеры, инженеры постарались максимально эффективно использовать каждый сантиметр пространства. Широкие панорамные окна, установленные в стенах, обеспечивают помещение естественным светом, а складывающаяся в стены мебель создаёт комфорт, не занимая лишнего места.

Внутри миниатюрного дома есть кухня, оборудованная холодильником, раковиной, индукционной плитой и шкафчиками для посуды. Также предусмотрены отдельная ванная комната с душем и туалетом, а также уютное спальное место для двух человек. Вся бытовая техника работает исключительно от электричества.

Derazali yog‘och interyerda yotoq, stol va shkaflar joylashgan.

Основная часть дома построена из качественной древесины, а стены покрыты современными изоляционными материалами, сохраняющими тепло зимой и прохладу летом. На открывающихся окнах установлены москитные сетки и жалюзи. По словам производителей, дом оснащается в соответствии с пожеланиями покупателя, и в нём можно комфортно жить не только во время летнего отдыха, но и в холодные зимние дни.

В настоящее время компания начала принимать заказы на эту модель. Стартовая цена миниатюрного дома еБохо Го составляет примерно 39 440 долларов США. Производители оценивают его как одно из самых компактных, экономичных и современных решений в своей категории, полностью работающих на электричестве.

American EscapeeBoho Go
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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