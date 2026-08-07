У 66-летнего мужчины, поздравившего молодожёнов на свадьбе, возбудили уголовное дело

В Казахстане 66-летний мужчина, выступивший на свадебной церемонии с поздравлением для молодожёнов, впоследствии был задержан полицией и помещён в изолятор. Причиной стали его высказывания на свадьбе.

Как сообщается, мужчина, являющийся родственником со стороны невесты, заявил, что на свадьбах не должно быть музыки, и оскорбил артистов. Также он подчеркнул, что мужчины и женщины не должны сидеть за одним столом.

Его выступление также вызвало обсуждение в социальных сетях. Власти Казахстана и Управление мусульман страны заявили, что высказанные мужчиной мнения противоречат принципам светского государства и исламским ценностям.

По данным полиции, в отношении 66-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам разжигания религиозной и социальной вражды.