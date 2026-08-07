Внутри дивана за 70 долларов нашли 43 тысячи долларов

Случай, произошедший в январе 2020 года в штате Мичиган, США, привлёк внимание многих как яркий пример честности и человечности.

Мужчина по имени Ксовард Кирби купил в благотворительном магазине старый диван всего за 70 долларов. Спустя некоторое время он решил отремонтировать его. Во время осмотра дивана он обнаружил внутри спрятанные 43 170 долларов наличными.

Адвокаты сказали Ксоварду, что он может законно оставить эти деньги себе, поскольку приобрёл диван на законных основаниях. Однако он почувствовал, что деньги ему не принадлежат, и начал искать их настоящих владельцев.

В ходе проверки выяснилось, что первоначальный владелец денег умер. Несмотря на это, Ксовард Кирби полностью вернул семье покойного каждый из найденных 43 170 долларов.

Примечательно, что в то время сам Ксовард также испытывал финансовые трудности: его дом нуждался в ремонте настолько, что крыша протекала. Несмотря на это, он не отступил от принципов честности.

Тронутые его благородным поступком местные строительные компании и мастера объединились и совершенно бесплатно отремонтировали крышу дома Ксоварда. Строительные материалы были предоставлены спонсорами.

Этот случай широко освещали такие крупные международные информационные телеканалы, как АБК Невс и НБК Невс, а Ксовард Кирби был признан для многих примером честности.