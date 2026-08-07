Объявлены самые сильные паспорта мира: новый глобальный рейтинг...

Международная организация Хенлей Пасспорт Индекс представила рейтинг самых могущественных паспортов мира за 2026 год. Рейтинг сформирован на основе количества стран и территорий, которые граждане могут посещать без предварительного оформления визы.

Последние исследования показывают, что позиции и дипломатическое влияние азиатских стран в сфере глобальной мобильности и путешествий усилились до беспрецедентного уровня.

Гегемония Азии: первые четыре места — у азиатских стран!

Согласно результатам рейтинга за 2026 год, паспорт Сингапура признан самым сильным паспортом в мире. В настоящее время граждане Сингапура могут посещать без визы 192 направления по всему миру (для сравнения: в 2016 году этот показатель составлял 173).

Почётное второе место разделили сразу три азиатских гиганта:

Япония

Южная Корея

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)

Граждане этих стран могут свободно въезжать без визы в 188 стран мира.

Рекордный скачок: ОАЭ за последние 20 лет продемонстрировали исторический результат. Страна увеличила число безвизовых направлений на 153, доведя их общее количество до 188. Это результат активных дипломатических связей и экономического развития.

Ситуация в Европе и Северной Америке

Страны Европы и Северной Америки также сохраняют стабильные позиции, однако на фоне стремительного роста азиатских государств их места в рейтинге немного снизились.

Европейские страны:

Норвегия — 5-е место (186 безвизовых направлений)

Швейцария — 6-е место (185 направлений)

Европейский союз и Великобритания — возможность безвизового въезда в среднем в 184 государства.

Северная Америка:

Канада — 183 направления

США — 180 направлений

Хотя Канада и США увеличили число безвизовых направлений по сравнению с 2016 годом, из-за стремительного развития других стран они опустились на более низкие позиции в рейтинговой таблице.

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