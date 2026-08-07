Кровавая трагедия во время урока: ученик открыл огонь по учителю

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Кровавая трагедия во время урока: ученик открыл огонь по учителю

Кровавый инцидент, произошедший на территории школы в Таиланде, потряс всю страну. В учебном заведении, расположенном недалеко от Бангкока, ученик применил огнестрельное оружие и напал на учителей и других людей. В результате трагедии погиб один педагог, ещё четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

По данным зарубежных СМИ, происшествие случилось 7 августа в школе Дебсирин Нонтабури, расположенной в районе Бангкруай провинции Нонтхабури. Согласно предварительной информации, ученик, совершивший нападение, после инцидента покончил с собой.

Руководство полиции Нонтхабури подтвердило информацию о погибшем и пострадавших. Правоохранительные органы в настоящее время выясняют причины произошедшего и изучают детали инцидента.

На снимках, распространённых экстренными службами, видно, как к территории школы прибыли несколько бригад скорой помощи, а учащихся эвакуируют в безопасное место. На кадрах также можно увидеть, как одного из пострадавших выносят на носилках, а медицинские работники оказывают срочную помощь другим раненым.

Один из очевидцев, находившихся в школе во время происшествия, рассказал, что после звуков выстрелов учащиеся спрятались внутри класса. По его словам, спустя некоторое время сотрудники полиции вошли в здание, проверили помещения и безопасно вывели школьников наружу.

ТаиландБангкокНонтхабури
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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