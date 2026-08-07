Паника в Германии после теракта: каждый третий немец живёт в страхе

В Германии вопросы безопасности и миграции вышли на первое место политической повестки. Результаты последнего ежемесячного социологического опроса, проведённого АРД Деутшландтренд, показали, что после ужасного теракта, произошедшего 25 июля в Берлине, в немецком обществе резко усилились тревожные и протестные настроения.

Согласно исследованию, каждый третий житель страны живёт, опасаясь стать жертвой террористического нападения на улицах города.

Угроза экстремизма и миграционная политика: чего боится население?

69 процентов участников опроса оценили вероятность террористических атак в Германии как очень высокую. Опасения связаны не только с одной стороны:

56% респондентов опасаются нападений со стороны правых экстремистов;

50% респондентов тревожатся из-за возможных нападений со стороны левых экстремистов.

В обществе также формируется твёрдый запрос на усиление миграционного контроля. 71 процент немцев выступает за продолжение временного пограничного контроля, действующего с 2024 года. Вместе с тем 59 процентов населения считают, что решать миграционную проблему эффективнее не на уровне отдельных стран, а в рамках сотрудничества на уровне Европейского союза.

Политическое землетрясение: АфД достигла 28 процентов, а блок канцлера — исторического минимума

Обеспокоенность населения вопросами безопасности и недовольство правительством напрямую повлияли на рейтинги политических партий. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АфД) ещё больше укрепила свои позиции, достигнув рекордного показателя в 28 процентов.

Напротив, консервативный блок КсДИ/КсСИ (КДУ/КСУ) набрал 21 процент, показав один из самых низких результатов в своей истории. В рейтингах остальных политических сил заметных изменений не произошло.

Недоверие к федеральному правительству:

85% населения категорически недовольны деятельностью нынешнего федерального правительства.

68% респондентов не верят, что ситуация изменится к лучшему даже после недавних кадровых перестановок.

55% немцев заявили о необходимости коренных изменений в политике страны и государственном управлении.

Раскол в обществе и ощущение несправедливости

Результаты опроса показали, что социальный и психологический раскол в немецком обществе углубляется. По всей стране 43 процента респондентов считают, что имеют меньше возможностей и привилегий по сравнению с другими.

Особенно высок этот показатель среди сторонников партии АфД — 70 процентов электората заявили, что общество относится к ним несправедливо и ограничивает их права.

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