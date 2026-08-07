В Стамбуле четырехэтажное здание обрушилось за считанные секунды

В районе Бахчелиевлер города Стамбул в Турции неожиданно обрушился четырехэтажный жилой дом. За несколько часов до происшествия жители услышали странные потрескивающие звуки из колонн здания, забеспокоились и немедленно обратились в полицию и пожарную службу.

После прибытия экстренных служб жильцы здания были незамедлительно эвакуированы. Вскоре, 5 августа примерно в 20:30, здание без какого-либо внешнего воздействия рухнуло за несколько секунд и было разрушено. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, поскольку здание своевременно освободили.

Сообщается, что в построенном в 1988 году здании находились 22 квартиры и 2 торговых магазина. Специалисты начали техническую экспертизу для установления причин обрушения здания. Согласно предварительным предположениям, причиной происшествия могли стать конструктивная неисправность или ослабление несущих элементов. Официальное заключение будет опубликовано после завершения расследования.