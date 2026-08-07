Вступил в силу новый закон: собак, кошек и сельскохозяйственных животных будут регистрировать

С 7 августа в Узбекистане официально вступил в силу новый закон «Об идентификации, регистрации и отслеживании животных». Отныне все животные, содержащиеся или разводимые физическими и юридическими лицами на территории страны, подлежат обязательной идентификации и государственной регистрации.

Эта реформа направлена на обеспечение точного учета животных и отслеживание их перемещения через единую электронную систему.

Каковы сроки регистрации животных?

Согласно требованиям закона, в зависимости от вида животных установлены конкретные сроки их идентификации:

Крупный рогатый скот, овцы, козы и верблюды: по истечении 14 дней после рождения;

Свиньи: по истечении 1 месяца ;

Собаки и кошки: по истечении 3 месяцев ;

Лошади: по истечении 4 месяцев.

Важное правило: Животные должны быть зарегистрированы государством не позднее одного месяца после истечения указанных выше сроков.

Порядок регистрации ввезенных из-за рубежа животных и животных, подлежащих снятию с учета

Животные, ввезенные из-за рубежа для содержания или разведения: подлежат идентификации в течение 21 дня со дня ввоза на территорию страны.

Снятие с учета: в случае убоя, гибели, смерти, уничтожения животного или его вывоза за пределы страны оно снимается с государственного учета в течение 7 дней.

Как осуществляется процесс регистрации?

На основании обращения владельца животного представитель уполномоченного государственного органа в течение 5 рабочих дней посещает соответствующее место, идентифицирует животное и регистрирует его в едином государственном реестре.

Внедрение единой системы отслеживания играет важную роль в обеспечении ветеринарной безопасности и предотвращении распространения заболеваний.