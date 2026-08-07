Вступил в силу новый закон: собак, кошек и сельскохозяйственных животных будут регистрировать

·86·Общество
Вступил в силу новый закон: собак, кошек и сельскохозяйственных животных будут регистрировать

С 7 августа в Узбекистане официально вступил в силу новый закон «Об идентификации, регистрации и отслеживании животных». Отныне все животные, содержащиеся или разводимые физическими и юридическими лицами на территории страны, подлежат обязательной идентификации и государственной регистрации.

Эта реформа направлена на обеспечение точного учета животных и отслеживание их перемещения через единую электронную систему.

Каковы сроки регистрации животных?

Согласно требованиям закона, в зависимости от вида животных установлены конкретные сроки их идентификации:

  • Крупный рогатый скот, овцы, козы и верблюды: по истечении 14 дней после рождения;

  • Свиньи: по истечении 1 месяца;

  • Собаки и кошки: по истечении 3 месяцев;

  • Лошади: по истечении 4 месяцев.

Важное правило: Животные должны быть зарегистрированы государством не позднее одного месяца после истечения указанных выше сроков.

Порядок регистрации ввезенных из-за рубежа животных и животных, подлежащих снятию с учета

  • Животные, ввезенные из-за рубежа для содержания или разведения: подлежат идентификации в течение 21 дня со дня ввоза на территорию страны.

  • Снятие с учета: в случае убоя, гибели, смерти, уничтожения животного или его вывоза за пределы страны оно снимается с государственного учета в течение 7 дней.

Как осуществляется процесс регистрации?

На основании обращения владельца животного представитель уполномоченного государственного органа в течение 5 рабочих дней посещает соответствующее место, идентифицирует животное и регистрирует его в едином государственном реестре.

Внедрение единой системы отслеживания играет важную роль в обеспечении ветеринарной безопасности и предотвращении распространения заболеваний.

Узбекистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Мошенничество при продаже коттеджей в Ташкенте: братья задержаны (видео)Мошенничество при продаже коттеджей в Ташкенте: братья задержаны (видео)Сегодня, 21:44Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утратуАбдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утратуСегодня, 20:15Ужасное ДТП в Нуробод: находившийся в движении грузовик загорелсяУжасное ДТП в Нуробод: находившийся в движении грузовик загорелсяСегодня, 18:58В Ургенче водитель «BYD Чазор» намеренно повредил 3 автомобиля (видео)В Ургенче водитель «BYD Чазор» намеренно повредил 3 автомобиля (видео)Сегодня, 18:56Анвару Отахўжаеву объявлен судебный приговор (все подробности дела)Анвару Отахўжаеву объявлен судебный приговор (все подробности дела)Сегодня, 18:4890 тысяч сумов за обычную воду и Мунтаин Дев: корейский блогер выразил недовольство90 тысяч сумов за обычную воду и Мунтаин Дев: корейский блогер выразил недовольствоСегодня, 17:32
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Незаконное строительство обошлось дорого
Незаконное строительство обошлось дорого
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!