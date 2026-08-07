Стали известны причины перехода Дэнни Уэлбека в Челси

Главный исполнительный директор клуба «Брайтон» Пол Барбер прокомментировал решение опытного нападающего Дэнни Уэлбека перейти в «Челси». Было отмечено, что этот трансфер стал непростым решением для болельщиков и руководства команды, однако с финансовой и тактической точек зрения был выбран наиболее правильный путь. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, 35-летний футболист завершил успешный шестилетний этап карьеры в клубе с южного побережья и подписал двухлетний контракт с лондонской командой. Руководство «Брайтона» не сочло целесообразным повторять условия двухлетнего соглашения, предложенного «Челси».

Лучший бомбардир в истории клуба

Дэнни Уэлбек провёл за «Брайтон» 201 матч и забил 51 гол. В Премьер-лиге он забил за клуб 46 мячей, сохранив статус лучшего бомбардира «Брайтона» в истории турнира.

Прошлый сезон выдался очень успешным для опытного нападающего. Он забил 13 голов в чемпионате Англии, повторив рекорд клуба по количеству голов, забитых одним игроком за сезон, а всего совершил 14 результативных действий.

Прагматичное решение руководства

На встрече с болельщиками клуба Пол Барбер объяснил, что это решение основывалось не на эмоциях, а на бизнес-перспективах и будущих возможностях. Барбер отметил важность учёта долгосрочных тактических планов главного тренера команды Фабиана Хюрцелера и возможностей состава.

Кроме того, руководство рассмотрело риски, связанные с предложением долгосрочного контракта возрастному футболисту. В случае травм в начале сезона клуб мог подвергнуться критике.

Шаг в будущее

По словам Пола Барбера, это решение оказалось правильным не только для клуба, но и для самого футболиста. Ожидается, что Дэнни Уэлбек благодаря своему опыту станет одной из важных фигур «Челси».

«Брайтон» же планирует укреплять свои позиции в Премьер-лиге, опираясь в будущем на молодых и перспективных игроков, а также воспитывать новых лидеров.