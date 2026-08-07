Американский пенсионер прилетел в магазин на личном вертолёте

Живущий в США пенсионер воспользовался личным вертолётом, не желая тратить почти час на поездку в магазин на автомобиле. Его необычное путешествие привлекло внимание местной полиции.

Когда сотрудники правоохранительных органов спросили, почему он прилетел на вертолёте, мужчина ответил: «На машине слишком далеко». Позже в ходе проверки выяснилось, что у него есть действующая официальная лицензия на управление вертолётом. Поэтому никаких мер в отношении него принято не было.

Этот случай быстро стал популярным в социальных сетях. Многие пользователи в шутливой форме сравнивают поступок пенсионера со стилем героев популярной игры GTA и оставляют различные комментарии.