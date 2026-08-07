Американский пенсионер прилетел в магазин на личном вертолёте

·121·Мир
Американский пенсионер прилетел в магазин на личном вертолёте

Живущий в США пенсионер воспользовался личным вертолётом, не желая тратить почти час на поездку в магазин на автомобиле. Его необычное путешествие привлекло внимание местной полиции.

Когда сотрудники правоохранительных органов спросили, почему он прилетел на вертолёте, мужчина ответил: «На машине слишком далеко». Позже в ходе проверки выяснилось, что у него есть действующая официальная лицензия на управление вертолётом. Поэтому никаких мер в отношении него принято не было.

Этот случай быстро стал популярным в социальных сетях. Многие пользователи в шутливой форме сравнивают поступок пенсионера со стилем героев популярной игры GTA и оставляют различные комментарии.

Соединенные ШтатыGTA
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сенсатсия на Ближнем Востоке: Туркия, Саудия и Пакистан создали «Мусулманское НАТО»!Сенсатсия на Ближнем Востоке: Туркия, Саудия и Пакистан создали «Мусулманское НАТО»!Сегодня, 21:20Заявление Дмитрий Кулеба: украинцы должны готовиться к трудным временамЗаявление Дмитрий Кулеба: украинцы должны готовиться к трудным временамСегодня, 21:14ДТП в Китае потрясло: автомобиль повис на скальной стенеДТП в Китае потрясло: автомобиль повис на скальной стенеСегодня, 21:13Визит в «БелОМО»: секреты мощного натовского бинокля, вручённого ЛукашенкоВизит в «БелОМО»: секреты мощного натовского бинокля, вручённого ЛукашенкоСегодня, 21:08В реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утятВ реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утятСегодня, 20:52Неожиданный источник дохода: зарабатывает миллионы на сплетняхНеожиданный источник дохода: зарабатывает миллионы на сплетняхСегодня, 20:39
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех