Большой переполох на свадьбе Роналду: Бруно не пригласили?

·5.7K·Мир
Большой переполох на свадьбе Роналду: Бруно не пригласили?

Вокруг долгожданной свадебной церемонии Криштиану Роналду и Джорджины Родригес разгораются всё новые обсуждения. По данным источников, свадебное торжество пары, как ожидается, состоится 8 августа на родине Роналду — острове Мадейра, где он родился и вырос.

Однако накануне этого радостного события в социальных сетях распространились неожиданные слухи. Утверждается, что «Манчестер Юнайтед», а также один из близких товарищей по команде, выступавший вместе с Роналду за сборную Португалии, Бруну Фернандеш не был приглашён на свадебную церемонию.

Хотя эти сообщения пока официально не подтверждены, они вызвали большой интерес среди болельщиков. В социальных сетях многие выдвигают различные предположения о том, что отношения между двумя португальскими звёздами могли охладеть.

В настоящее время ни Роналду, ни Бруну Фернандеш официально не прокомментировали эти слухи. Поэтому распространяемая информация пока расценивается как неподтверждённое сообщение.

Криштиану РоналдуДжорджина РодригесБруну ФернандешМанчестер ЮнайтедМадейра
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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