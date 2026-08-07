Поездка в США для родов теперь может не давать гражданство

Президент США Дональд Трамп подписал два новых указа, направленных на ограничение порядка получения гражданства по праву рождения в стране и усиление борьбы с так называемым «родильным туризмом», который в последние годы активно обсуждается. Новая инициатива важна тем, что направлена на ограничение практики автоматического получения ребёнком гражданства США в случае его рождения на территории страны у иностранцев.

Сообщается, что новый порядок предусматривает усиление мер контроля в отношении иностранных граждан, прибывающих в США главным образом для рождения ребёнка и получения им таким образом американского гражданства. Также установлено, что это требование будет распространяться и на случаи суррогатного материнства, осуществляемые с той же целью.

Для справки: 14-я поправка к Конституции США предусматривает предоставление гражданства лицам, родившимся на территории страны и подпадающим под юрисдикцию США. Дональд Трамп неоднократно критиковал этот порядок и, подчёркивая необходимость его ограничения, выдвигал в этой сфере ряд инициатив.

Новые указы оцениваются как очередной шаг, направленный на дальнейшее ужесточение подхода государственной политики к практике получения гражданства по праву рождения.