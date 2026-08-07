Почему Ян Диоманде выбрал Реал Мадрид, а не Ливерпуль

·56·Спорт
Почему Ян Диоманде выбрал Реал Мадрид, а не Ливерпуль

Один из самых громких трансферов летнего окна наконец состоялся: талантливый вингер Ян Диоманде официально стал игроком Реал Мадрид. По данным издания The Athletic, Ливерпуль и Пари Сен-Жермен, изначально считавшиеся главными претендентами на футболиста, потерпели поражение в этой борьбе. Сообщается, что английский клуб переживает переходный период под руководством нового главного тренера Андони Ираолы, и этот фактор заставил молодого игрока сомневаться. Об этом сообщает Goal.com.

Изначально идея перехода Яна Диоманде в мерсисайдскую команду и замены Мохамеда Салаха казалась привлекательной. Однако его представители — агентство Рок Натион — заметили, что нынешняя атмосфера в Ливерпуле действительно отражает переходный период, и начали рассматривать другие варианты. Именно в этот момент мадридский клуб активизировался и сумел резко изменить ход трансферной гонки.

Реша звонок Жозе Моуринью

Одной из главных причин победы Реал Мадрид в этом трансфере стало личное вмешательство опытного специалиста Жозе Моуринью. Португальский тренер, проводящий масштабную перестройку в столице Испании, лично связался с Яном Диоманде по телефону. По словам агента футболиста Натана Кэмпбелла, этот разговор решил судьбу трансфера.

Представитель Рок Натион отметил, что свободное владение Жозе Моуринью французским языком впечатлило обе стороны. Специалист подробно рассказал футболисту о своих тактических идеях, проекте команды и о том, как он сможет закрепиться в основном составе. Именно этот искренний и глубокий диалог стал главным стимулом для молодого таланта принять решение в пользу Мадрида.

Стоимость трансфера и финансовые детали

Реал Мадрид согласился выплатить РБ Лейпциг за этот трансфер до 140 миллионов евро — около 120 миллионов фунтов стерлингов. Согласно условиям соглашения, первоначальный платеж составит 125 миллионов евро, а еще 15 миллионов евро будут выплачены в виде различных бонусов. Немецкий клуб на протяжении всего лета не снижал цену ниже 130 миллионов евро, из-за чего Ливерпуль и Пари Сен-Жермен в итоге начали сомневаться.

Как сообщает Goal.com, Пари Сен-Жермен также продвинулся в переговорах с немецким клубом, однако решительные действия и финансовое предложение королевского клуба полностью изменили ситуацию. Мадридцы предложили футболисту не только деньги, но и стратегию дальнейшего развития.

Специалисты клуба привели в пример карьеру таких звезд, как Винисиус Жуниор, и на практике показали, как вингер может выйти на мировой уровень на стадионе Сантьяго Бернабеу. Желание выиграть Лигу чемпионов и четкий карьерный план окончательно определили решение воспитанника Леганеса.

Ян ДиомандеРеал МадридЖозе МоуриньюЛиверпульТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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