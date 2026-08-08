Необыкновенное чудо природы: редкая птица с кудрявыми перьями из Амазонка удивила даже учёных

Кудрявохохлый аракари, обитающий в лесах Амазонка, сразу выделяется среди других туканов своей внешностью. На первый взгляд перья на его голове выглядят так, словно им сделали специальную укладку. Однако этот облик не искусственный, а полностью естественный.

По данным специалистов, кудрявохохлый аракари считается единственным видом туканов, у которого обнаружены естественно кудрявые перья. Обычно на голове туканов растут прямые перья, а у этого вида их структура сформирована особым образом.

Учёные пока не пришли к выводу, служат ли эти кудрявые перья для привлечения партнёра или отпугивания хищников. Исследователи оценивают эту особенность как уникальную структуру перьев, характерную для данного вида.

Эти птицы встречаются в западных районах Амазонка Бразилии, Перу и Боливии. Они проводят много времени среди ветвей деревьев, главным образом разыскивая фрукты. Вместе с тем они могут питаться насекомыми, яйцами, а иногда и мелкими пресмыкающимися.

Как и другие туканы, кудрявохохлый аракари считается социальной птицей. Они часто передвигаются небольшими группами.