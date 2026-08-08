Неожиданный прыжок собаки заставил женщину проглотить 17-сантиметровую ложку

28-летняя бельгийка Рейми Амелинкс столкнулась с неожиданным происшествием во время обычной еды йогурта. Когда она держала ложку во рту, чтобы ответить на телефонный звонок, её собака внезапно прыгнула на неё.

Женщина в спешке откинула голову назад, и 17-сантиметровая ложка прошла через горло и попала в желудок. По словам Рейми, в тот момент она боялась как подавиться ложкой, так и проглотить её.

Поначалу она не обратилась сразу в больницу, поскольку не чувствовала сильной боли. Однако к вечеру, осознав, что оставаться в желудке такому крупному предмету опасно, она обратилась за медицинской помощью.

После обследования врачи сообщили, что ложка не выйдет самостоятельно. Через два дня её удалили специальным эндоскопическим методом.

Во время процедуры было отмечено небольшое кровотечение, однако хирургам не пришлось вскрывать брюшную полость. Через несколько часов после процедуры женщину отпустили домой, и постоянных повреждений у неё не выявили.

Врачи отметили, что при проглатывании инородного предмета не следует стесняться или терять время в ожидании — необходимо как можно скорее обратиться в медицинское учреждение.