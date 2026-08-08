Факты о японской актрисе, ставшей известной благодаря сериалу «Ошин», любимому узбекскими зрителями

·9.7K·Культура
Факты о японской актрисе, ставшей известной благодаря сериалу «Ошин», любимому узбекскими зрителями

В Узбекистане сериал «Ошин» с 2000-х годов пользовался популярностью у многих зрителей. Особенно близким образом для узбекских женщин стала Ошин — героиня, которая не сдаётся даже перед лицом самых тяжёлых испытаний, предана своей семье и терпелива.

Ошин в среднем возрасте сыграла Юко Танака. Актриса убедительно передала на экране материнскую любовь, терпение и ответственность. То, что в личной жизни у актрисы не было детей, стало причиной ещё более интересных обсуждений этой роли.

Юко Танака родилась в 1955 году в Осакада и училась в университете Мейдзи. Её актёрская карьера началась в конце 1970-х годов. В 1979 году она снялась в драме «Опа Ма» на телеканале НХК, а два года спустя исполнила роль в историческом фильме «Эйдзанаика».

Эти работы открыли Танака путь к известности в мире кино. Актриса также получила признание Японской киноакадемии и была удостоена нескольких наград.

В 1983 году в её творческой карьере появился один из самых известных проектов. Телеканал НХК начал показ сериала «Ошин». В Японии сериал собрал огромную аудиторию, а позднее был показан в 68 странах.

Среднегодовой рейтинг «Ошин» составлял 52,6 процента, а в отдельных эпизодах доля зрителей достигала 62,9 процента.

Сюжет сериала разворачивается вокруг Ошин — дочери бедного крестьянина, родившейся в 1900 году. С детства она сталкивается с тяжёлым трудом, бедностью и различными притеснениями, но не прекращает бороться за то, чтобы найти своё место в жизни. Ошин в детстве сыграла Аяко Кобаяси, а героиню в более зрелом возрасте — Юко Танака.

УзбекистанЮко ТанакаОсинОсакаNHK
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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