Во время землетрясения хирурги защитили пациента своими телами (видео)

·239·Мир
Во время землетрясения хирурги защитили пациента своими телами (видео)

Самоотверженность врачей во время землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего в японской префектуре Кумамото, вызвала восхищение многих. Несмотря на сильные толчки, возникшие в ходе операции, хирурги не оставили пациента одного и защитили его своими телами.

Сообщается, что происшествие произошло 28 июля в больнице города Яцусиро. После начала землетрясения медицинское оборудование в операционной начало раскачиваться и сдвигаться. На кадрах с камер наблюдения видно, как врачи прикрывают пациента своими телами и одновременно удерживают двигающееся оборудование. Главный хирург, несмотря на сильные толчки, не прекратил операцию.

По данным больницы, в момент землетрясения в медицинском учреждении одновременно проводились 4 операции. Все они успешно завершились, ни пациенты, ни медицинские работники не получили никаких травм.

Видеозаписи этого происшествия широко распространились в социальных сетях, и многие пользователи отмечают преданность врачей своей профессии и их мужество.

ЯпонияКумамотоЯцусиро
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