Два английских гранда — «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» — серьезно рассматривают возможность подписания нападающего «Интера» Пио Эспозито. По информации КаугхтОффсиде, представители Премьер-лиги проявляют интерес к трансферу 21-летнего футболиста и внимательно следят за ситуацией вокруг него. Об этом Goal.com сообщает .

В прошлом сезоне молодой нападающий забил девять голов и отдал пять результативных передач в чемпионате Италии и Лиге чемпионов. Воспитанник «Интера» провел 50 матчей и благодаря высокой результативности закрепился не только в клубе, но и в сборной Италии, за которую успел сыграть девять встреч.

Интерес английских клубов к таким футболистам не случаен. Поскольку команды участвуют в четырех крупных турнирах за сезон, обеспечение глубины состава и усиление линии атаки остаются приоритетными задачами. Возраст, перспективность и статус воспитанника «Интера» делают Эспозито привлекательной целью для скаутов Премьер-лиги.

Высока вероятность, что Эспозито останется в «Интере»

Однако, несмотря на слухи о возможном трансфере, приоритетной целью футболиста остается продолжение карьеры в миланском клубе. Как сообщает Goal.com, стороны уже достигли устной договоренности по условиям нового контракта, а молодой нападающий предпочитает продолжить выступления именно на стадионе «Сан-Сиро».

Для главного тренера и руководства клуба это станет большим достижением. Несмотря на конкуренцию со стороны опытных нападающих Лаутаро Мартинеса и Маркуса Тюрама, сохранение перспективного воспитанника свидетельствует о серьезных намерениях чемпионов Италии.

Хотя победители Серии А готовы к возможным предложениям на фоне финансовых возможностей английского футбола, маловероятно, что футболист изменит свое решение. Если не произойдет неожиданных изменений, нападающий останется в миланском клубе и продолжит бороться за место в основном составе.