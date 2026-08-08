В Китае запустили гигантскую морскую ветровую турбину мощностью 16 МВ

Как сообщает Иксбт.ком, в Китае начала работу первая в стране плавучая ветровая электростанция, установленная на выведенных из эксплуатации опорах. Установка Хаиёу Анлан мощностью 16 МВ успешно подключена к энергосистеме морского нефтяного месторождения Луфэн и уже поставляет ему электроэнергию. По данным государственной компании Чина Натионал Оффшоре Оил Корпоратион (КНУК), реализовавшей проект, этот объект стал крупнейшей в мире плавучей ветроустановкой типа ТЛП по мощности одной турбины. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новая станция одновременно установила мировые рекорды среди аналогичных объектов по глубине моря и удалённости от берега. Платформа установлена примерно в 200 километрах к юго-востоку от города Шэньчжэнь, в 136 километрах от побережья и на глубине около 136 метров. Общий срок службы проекта рассчитан на 25 лет, а его высота примерно равна высоте 110-этажного здания. Масса конструкции составляет 7800 тонн.

Технические характеристики и устойчивость к тайфунам

Лопасти установки настолько велики, что площадь, которую они охватывают, сопоставима с 7,5 футбольного поля. Конструкция спроектирована с учётом экстремальных погодных условий и способна выдерживать сильные тайфуны 17-го уровня. После выхода на расчётную мощность Хаиёу Анлан, как ожидается, будет вырабатывать около 54 миллионов кВ·соат электроэнергии в год. Весь произведённый объём будет напрямую использоваться для нужд нефтяного месторождения Луфэн.

По оценкам КНУК, благодаря проекту ежегодно будет экономиться около 15 тысяч кубометров топлива, а выбросы углекислого газа сократятся на 35 тысяч тонн. Главная особенность проекта — платформа ТЛП. В отличие от обычных морских ветрогенераторов, здесь платформа удерживается на плаву, а не устанавливается на жёстком фундаменте. Конструкция фиксируется почти вертикальными натяжными канатами, соединёнными с анкерами на морском дне.

Перспективы глубоководной энергетики

Постоянное натяжение ограничивает перемещение платформы под воздействием волн и течений. Такой подход помогает сократить расход стали и занимаемую в акватории площадь, а также обеспечивает высокую устойчивость. Однако монтаж ТЛП значительно сложнее, чем установка традиционных морских платформ, и требует особой точности при размещении анкеров и соединении подводных элементов.

Специалисты рассматривают этот проект как испытательный полигон для будущих глубоководных ветропарков. Плавучие платформы позволяют устанавливать мощные турбины дальше от берега, где ветер сильнее и стабильнее. Для Китая это особенно важно: основные энергетические ресурсы страны расположены на западе, тогда как главные потребители сосредоточены на восточном побережье. Пока главным препятствием для массового распространения таких установок остаётся их высокая стоимость.