Сообщается, что Джеки Чан получил травму руки во время съёмок нового фильма

В Азербайджане произошёл неприятный инцидент во время съёмок фильма «Чудесное оружие 4: Ультиматум» с участием известного голливудского актёра Джеки Чана. Актёр получил травму руки во время выполнения одной из каскадёрских сцен, сообщает издание «Savash Media».

После инцидента в социальных сетях распространилось видео, на котором Джеки Чан покидает съёмочную площадку.

На кадрах видно, как актёр держится за травмированную руку и испытывает боль. Он не смог продолжить сцену и ушёл с площадки.

Пока дополнительной информации о степени травмы, полученной Джеки Чаном, не поступало.