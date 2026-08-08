Эмили, которая в детстве боялась акул, попала в Книгу рекордов Гиннесса, нанеся на тело изображения 106 различных видов акул

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Эмили, которая в детстве боялась акул, попала в Книгу рекордов Гиннесса, нанеся на тело изображения 106 различных видов акул

Эмили Моррисон, проживающая в американском штате Мэн, официально вошла в Книгу рекордов Гиннесса благодаря 106 уникальным татуировкам с изображениями акул на своём теле.

Её интерес к акулам начался в детстве после просмотра фильма «Челюсти». Поначалу эти хищники вызывали у неё страх, но со временем он перерос в интерес. Впоследствии Эмили выбрала морскую биологию и начала работать в этом направлении.

Сейчас её тело от головы до ног покрыто изображениями различных акул, обитающих в океане. Всего в 106 татуировках представлены 71 вид акул. Кроме того, в её коллекции татуировок нашлось место и для редких окаменелых зубов мегалодона.

Детский страх Эмили с годами стал частью её профессии и личного интереса.

Эмили МоррисонМэнСШАКнига рекордов ГиннессаЧелюсти
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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