Большие доходы от попрошайничества в Дубае вызвали широкий интерес в сети

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Большие доходы от попрошайничества в Дубае вызвали широкий интерес в сети

В центре внимания вновь оказался случай 2016 года, связанный с людьми, получавшими большие доходы от попрошайничества в Дубае. В том году в ходе специальных операций, проведённых администрацией Дубая, были задержаны лица, въехавшие в ОАЭ в качестве туристов и просившие деньги на улицах.

В одном из случаев, больше всего поразивших проверяющих, выяснилось, что один человек ежедневно собирал в среднем 9 тысяч дирхамов. Это составляло около 270 тысяч дирхамов в месяц — примерно 80 тысяч долларов.

По имеющимся данным, такие люди заранее выбирали места с большим скоплением людей. В дни пятничной молитвы они чаще появлялись возле мечетей или в районах, где проживают состоятельные жители.

Чтобы собрать деньги, они ссылались на болезни, бедность и тяжёлые жизненные обстоятельства. Некоторые группы действовали организованно, заранее определяя, кто, где и каким способом будет просить деньги.

Вместе с тем официальные ведомства заявили, что такие крупные суммы не отражают средний доход всех попрошаек. Показатель в 270 тысяч дирхамов был примером, относящимся к некоторым задержанным лицам.

В настоящее время попрошайничество в ОАЭ категорически запрещено. Задержанным в таких случаях может грозить штраф или тюремное наказание. Иностранцы также могут быть выдворены из страны.

Жителям, желающим сделать пожертвование, рекомендуется передавать деньги не людям на улицах, а официально действующим благотворительным фондам.

ДубайОАЭ
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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