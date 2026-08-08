Мурино установил железную дисциплину в «Реал»: новые правила вступили в силу...

Главный тренер мадридского «Реал» Джозе Мурино кардинально изменил внутренние правила команды перед началом нового сезона. Как сообщает авторитетное испанское издание АС, португальский специалист взял под полный контроль и жизнь игроков за пределами поля, введя строгие требования к питанию, дисциплине и восстановлению после травм.

Изучив обстановку на тренировочной базе Валдебебас, тренер пришёл к выводу, что футболистам было предоставлено слишком много свободы.

Совместный обед и последнее слово диетолога

В первую очередь Мурино сосредоточился на сплочении раздевалки и командной атмосферы:

Обязательный обед: Отныне футболисты и тренерский штаб будут обедать вместе. Ранее эта практика не была регулярной, однако португальский специалист считает её неотъемлемой частью командного единства.

Режим питания: Полномочия диетолога в клубе были значительно расширены. Теперь он не просто консультант, а человек, принимающий окончательное решение по вопросам питания. Меню завтрака и лёгких перекусов строго регламентировано, и на первое место выходит не личное желание футболистов, а спортивные показатели.

Наказания тренировками вместо штрафов и стальная дисциплина

Согласно новым правилам, за опоздания, как прежде, не будут налагаться финансовые штрафы. Однако система наказаний стала ещё более строгой:

Новое правило: Если футболист не прибывает на базу как минимум за час до начала тренировки, он в обязательном порядке занимается в тренажёрном зале отдельно от команды. Для этой нормы не предусмотрено исключений даже для звёзд.

Восстановление после травм будет проходить только в Валдебебас

Процесс восстановления травмированных футболистов также полностью передан под контроль клуба. Работа с индивидуальными тренерами не запрещена, однако все восстановительные процедуры — утром и вечером — должны проходить исключительно на базе Валдебебас.

Издание АС отдельно отмечает, что, несмотря на столь строгую и железную дисциплину, новые правила не вызвали в раздевалке ни недовольства, ни негативной реакции. Напротив, внутренняя атмосфера в команде и чувство единства заметно укрепились.

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