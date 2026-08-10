Тайфун «Дельфин» обрушился на Китай: эвакуировано более 1 млн человек

На восточное побережье Китая обрушился самый мощный тропический шторм, ударивший по стране в 2026 году, — тайфун «Дельфин». Тайфун вышел на сушу вблизи города Юйхуань провинции Чжэцзян, принеся сильный ветер и ливни. Более миллиона человек были эвакуированы в безопасные районы.

Стихия также серьёзно повлияла на транспортную систему: в аэропортах Шанхая отменили около 1,5 тысячи рейсов. Однако основная опасность ещё не миновала — синоптики предупреждают, что по мере продвижения тайфуна вглубь материка сохраняется угроза наводнений и оползней.

Самый сильный удар пришёлся по побережью Юйхуаня

По данным Reuters, «Дельфин» 9 августа вышел на сушу вблизи города Юйхуань китайской провинции Чжэцзян.

Скорость ветра в центре шторма достигала 151 километра в час, то есть около 42 метров в секунду. На побережье прошли сильные дожди, из-за чего в ряде районов резко возросла опасность наводнений, а в горных местностях — оползней.

Китайские власти заранее усилили экстренные меры: в опасных районах временно приостановили работу портов, строительных объектов и некоторые морские работы. Рыболовецкие суда также вернули к берегу.

Более миллиона человек покинули свои дома

В населённых пунктах на пути тайфуна была проведена масштабная эвакуация.

По подсчётам Reuters, из пострадавших от тайфуна районов Китая в безопасные места были перемещены более 1 миллиона человек. Особенно меры безопасности усилили в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь.

Часть жителей разместили в специальных временных убежищах. Государственные службы сосредоточили основное внимание на районах, где из-за сильных осадков может подняться уровень воды в реках и произойти оползни в горных местностях.

Воздушное сообщение в Шанхае нарушено

Тайфун также серьёзно повлиял на Шанхай — один из крупнейших мегаполисов Китая.

Reuters сообщило об отмене около 1,5 тысячи авиарейсов. По данным AP, в аэропортах Пудун и Хунцяо были приостановлены как минимум 1,3 тысячи рейсов — это составляло значительную часть запланированных на день вылетов.

Морское сообщение также ограничили: часть паромных и круизных рейсов временно приостановили. По мере приближения тайфуна были усилены меры безопасности и в портовой инфраструктуре.

Ранее «Дельфин» обрушился на Японию

До того как достичь Китая, тайфун затронул японскую Окинаву и юго-западные острова страны.

По данным Reuters, на Окинаве пострадали шесть человек, а в районах Окинавы и Кагосимы более 50 тысяч зданий остались без электричества. Несколько авиакомпаний были вынуждены отменить сотни рейсов.

Когда тайфун приближался к Японии, скорость устойчивого ветра достигала 162 километров в час, а отдельные порывы — 216 километров в час.

Теперь главная опасность — сильные дожди

Ожидается, что после выхода на сушу «Дельфин» постепенно ослабнет, однако это не означает полного исчезновения опасности.

Ссылаясь на данные синоптиков, Reuters пишет, что тайфун может двигаться на запад, вглубь Китая, и принести сильные дожди и 10 августа. Особенно в горных районах и вблизи рек сохраняется высокая опасность наводнений и оползней.

Также прогнозируется выпадение до 200–400 миллиметров осадков в отдельных районах. Если такое количество дождя выпадет за короткое время, это может создать серьёзную нагрузку на местные реки и дренажные системы.

«Дельфин» стал серьёзным испытанием для Китая

Эвакуация более миллиона человек, отмена тысяч рейсов в Шанхае и введение экстренных мер на побережье демонстрируют масштаб тайфуна «Дельфин». Reuters называет его самым мощным тропическим штормом, достигшим Китая в 2026 году.

Теперь основное внимание сосредоточено не столько на ветре, сколько на сильных осадках, которые сопровождают тайфун. Даже после ослабления «Дельфина» его последствия могут ощущаться ещё несколько дней в восточных и внутренних районах Китая.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.