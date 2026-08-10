Сегодня в Узбекистане «День без автомобиля»: чиновникам запрещено садиться за руль!

·73·Узбекистан
Сегодня в Узбекистане «День без автомобиля»: чиновникам запрещено садиться за руль!

Сегодня, 10 августа, во всех регионах Узбекистана проходит очередная масштабная экологическая акция «День без автомобиля». В рамках этой инициативы населению рекомендуется вместо личного транспорта пользоваться общественным транспортом, велосипедами или передвигаться пешком.

Эта акция, направленная на улучшение экологической обстановки и обеспечение чистого воздуха, регулярно проводится в масштабах всей страны.

Требование указа и цель акции

Мероприятия «День без автомобиля» и «Неделя без автомобиля» проводятся в соответствии с указом Президента от 25 марта 2026 года «О мерах по реализации общенационального проекта «Чистый воздух», направленного на улучшение качества атмосферного воздуха». Согласно документу, акция должна проводиться 10-го и 25-го числа каждого месяца.

Основные цели этой инициативы:

  • резко сократить количество вредных газов и выбросов, поступающих в атмосферу от автотранспортных средств;

  • сформировать в городах экологически устойчивую и чистую среду;

  • популяризировать среди населения культуру использования общественного транспорта и экологически чистых средств передвижения (велосипедов, самокатов и т. д.).

Строгое требование для государственных служащих

Следует отметить, что акции «День без автомобиля» и «Неделя без автомобиля» — это не просто пропагандистское мероприятие.

Согласно установленному порядку, в дни проведения акции использование государственными гражданскими служащими служебного и личного автотранспорта влечет соответствующую ответственность. В связи с этим на сотрудников государственных организаций возложена обязанность пользоваться общественным транспортом или альтернативными средствами передвижения.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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