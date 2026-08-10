Раскрыты секреты гигантского Terafab Tesla и SpaceX

Илон Маск вновь оказался в центре внимания благодаря ещё одному масштабному проекту. Tesla и SpaceX представили рендеры комплекса Terafab, предназначенного для производства чипов, и цифры о масштабах объекта сразу вызвали широкое обсуждение. Сам Маск отметил, что этот комплекс станет «самым большим и самым ценным зданием на Земле».

Проект привлекает внимание не только своими размерами, но и назначением: здесь планируется производить чипы, необходимые для автомобилей и роботов Tesla, а также вычислительных систем SpaceX. Иными словами, речь идёт не просто об очередном заводе, а об одном из важнейших технологических опорных пунктов будущей экосистемы Маск.

Каким будет комплекс Terafab?

По имеющимся данным, общая площадь Terafab составит более 100 миллионов квадратных футов, то есть примерно 9,3 миллиона квадратных метров. Уже одна эта цифра показывает, насколько масштабным является проект. Reuters также описало Terafab как крупный полупроводниковый комплекс, который планируется построить в округе Гримес.

Заявление Маск раскрыло ещё более амбициозные планы: он назвал Terafab в Тексас «бй фар» — то есть с огромным отрывом — самым большим и самым ценным зданием на Земле. Это означает, что проект играет исключительно важную роль как с маркетинговой, так и со стратегической точки зрения.

Где он будет построен?

Согласно пресс-службе Tesla и опубликованным данным, комплекс будет возведён в округе Граймс, штат Тексас, США. В официальном документе Гримес Кунтй по этому району также отмечается, что SpaceX планирует построить многоэтапный, вертикально интегрированный объект по производству полупроводников и адванкед компутинг факилитй.

Выбор этого места также не случаен. В последние годы Тексас превратился в один из главных центров для компаний Маск: именно в этом штате сосредоточена значительная часть проектов Tesla, SpaceX и других инициатив. Terafab может ещё больше укрепить эту цепочку.

Что здесь будут производить?

Главная задача Terafab — удовлетворить растущие внутренние потребности Tesla и SpaceX. По данным Reuters, комплекс будет ориентирован на производство чипов, необходимых для ИИ и вычислительной инфраструктуры. Среди направлений применения — системы автономного управления Tesla, её роботы и вычислительные решения SpaceX.

Это очень важный момент. Потому что на современном технологическом рынке чип — это не просто деталь, а «сердце» всей промышленности. Для Tesla это означает автопилот и робототехнику, а для SpaceX — высокую вычислительную мощность и сложную инфраструктуру будущего. В этом смысле Terafab может помочь компаниям Маск снизить зависимость от внешних поставщиков.

Какие амбиции стоят за проектом?

В официальном документе Гримес Кунтй Terafab описывается как трансформативе инвестмент — инвестиция, которая должна увеличить «доместик семикондуктор мануфактуринг капакитй», то есть внутренние мощности США по производству полупроводников. В документе указано, что на начальные этапы может потребоваться 55 миллиардов долларов, а при реализации всех этапов общий объём инвестиций может достичь 119 миллиардов долларов.

Reuters сообщило о первоначальных инвестициях Tesla и SpaceX в размере 16,8 миллиарда долларов на первый этап. Эти цифры показывают, что проект пока ещё не сформирован окончательно, однако его масштаб будет значительно превосходить размеры обычных заводов.

Почему эта новость настолько важна?

Объявление о Terafab интересно не только с точки зрения архитектуры или масштаба. Оно ещё раз показало, насколько решающим ресурсом в глобальной конкуренции стало производство чипов. Сегодня для победы в таких направлениях, как искусственный интеллект, робототехника, автономный транспорт и космические вычислительные системы, одного программного обеспечения недостаточно — за ним обязательно должны стоять огромная аппаратная база и производственные мощности по выпуску чипов.

С этой точки зрения Terafab — не очередной «завод» для Tesla и SpaceX. Он может стать очередным ключевым звеном масштабной стратегии Илон Маск, ориентированной на технологии будущего. А представленные рендеры пока являются лишь началом. Самое интересное, вероятно, ещё впереди.

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