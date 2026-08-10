Мареска начал всё с нуля в «Сити»: кто может уйти?

В «Манчестер Сити» новая эпоха после Пеп Гвардиола не ограничивается простой сменой тренера. Энзо Мареска с первого дня поставил перед футболистами жёсткое и одновременно справедливое условие: прежний статус, заслуги и место в основном составе больше никому не гарантируют — все начинают с нуля.

Судя по словам итальянского специалиста, предсезонные сборы — это не только физическая подготовка. Они также могут повлиять на то, кого «Сити» сохранит в трансферное окно, кому снова даст шанс и какие позиции решит усилить.

«Каждый футболист находится на одной стартовой линии»

Мареска раскрыл главный посыл, который он передал футболистам в первый день работы с командой.

«Для меня это — полный перезапуск. В моих глазах каждый футболист начинает с нуля, с одной и той же стартовой линии».

Такой подход может значительно усилить конкуренцию в составе «Сити».

Ведь для нового тренера важнее, что футболист показывает на сегодняшней тренировке, чем то, сколько матчей он провёл вчера или каким статусом обладал при прежнем штабе.

29 июня Мареска был назначен главным тренером «Манчестер Сити» и подписал с клубом трёхлетний контракт. Ранее он уже работал в системе «Сити», поэтому хорошо знает клубную среду и внутренние принципы работы.

Летние сборы могут решить судьбу некоторых футболистов

Одно из самых интересных высказываний Мареска касалось трансферов.

По его словам, предсезонная подготовка в определённой степени определит и дальнейшую часть трансферного окна.

Это очень важный сигнал.

Иными словами, для некоторых футболистов нынешнего состава ситуация может быть чем-то большим, чем обычный «набор формы». Им необходимо доказать новому тренеру, что они нужны ему в планах на будущее.

В официальных материалах «Сити» Мареска также оценил состав как хороший, однако отметил, что вместе со спортивным директором Хуго Виана работает над некоторыми изменениями.

Поэтому в ближайшие недели могут развиваться три разных сценария: кто-то получит новую роль, кто-то вернётся в борьбу за место в основном составе, а вероятность выхода кого-то на трансферный рынок может возрасти.

Что Мареска изменил в тактическом плане?

Новый тренер не скрывал, что доволен отношением футболистов.

По его словам, команда с первого дня показала готовность работать с новым штабом.

Одновременно начался ряд тактических изменений:

— построение атак с мячом;

— действия без мяча;

— позиции при прессинге;

— взаимные расстояния между футболистами на поле;

— тактические задачи в различных фазах.

Мареска и на предыдущей пресс-конференции отмечал, что в его футболе важны агрессивные действия без мяча, контроль над матчем и навязывание сопернику собственной идеи.

Следовательно, фундамент, заложенный в эпоху Гвардиола, может сохраниться, однако новая версия «Сити» не будет копией той же команды.

«Мне необходим тесный контакт с футболистами»

Мареска делает акцент не только на схемах и тактике.

Для него также очень важен личный контакт с футболистами.

«Эти 10 дней, проведённые вместе, имеют большое значение. Мне необходим тесный контакт с футболистами, это очень важно для будущего».

Эти слова хорошо демонстрируют подход нового тренера.

Прежде чем определить, кому какую позицию доверить, Мареска старается понять характер футболиста, его сильные стороны и то, что он может предложить команде.

Предсезонное турне стало для этого удобной возможностью. «Сити» отправился в Азию, где в Гонконге и Сеуле провёл матчи с «Интер», К Леагуе Алл-Старс и «Атлетико Мадрид».

Чемпионат мира усложнил задачу Мареска

Ещё одна проблема нового штаба — команда не смогла начать подготовку в полном составе.

Поскольку футболистам, участвовавшим в чемпионате мира 2026 года, предоставили дополнительный отпуск, сначала Мареска работал с частью основного состава и большим количеством молодых игроков.

На первой пресс-конференции он сказал, что футболисты, вернувшиеся с мундиаля позже всех, присоединятся к команде всего за три-четыре дня до Суперкубка Англии.

С одной стороны, это усложняет подготовку.

С другой стороны, это даёт молодым и резервным футболистам неожиданно большой шанс. Принцип Мареска «все начинают с нуля» может стать для них лучшей новостью.

После Пеп в «Сити» началась новая эпоха

Этот сезон для «Манчестер Сити» — не просто новый чемпионат.

Пеп Гвардиола завершил десятилетний период работы в клубе, а Мареска занял его место. В официальных материалах «Сити» новый сезон также описывается как новый этап после исторического десятилетнего периода Гвардиола.

Поэтому идея «перезагрузки» Мареска имеет и символическое значение.

Он не отрицает успехи предыдущего периода. Напротив, он подчёркивает важность профессионального отношения людей, годами работавших в этой системе.

Но одновременно было установлено новое правило:

вчерашние заслуги не гарантируют сегодняшнего места.

Главная борьба теперь может развернуться внутри состава

После заявления Мареска ситуация для футболистов «Сити» стала гораздо яснее.

Новый тренер не воспринимает кого-то автоматически как «основного», а кого-то как «резервного». Предсезонные сборы, тактическая адаптация и отношение к тренировкам будут играть большую роль в дальнейших решениях.

Это может сделать ещё более интересными последние недели трансферного окна.

Теперь вопрос заключается не только в том, «кого ещё купит «Сити»?»

Главная интрига выглядит иначе: кто в новом «Сити» Мареска сможет заново завоевать своё место, а кто выпадет из этой конкуренции?

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