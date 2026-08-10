Geely обновила кроссовер Китйрай спустя год
Известный китайский автопроизводитель Geely серьёзно переработал свой популярный кроссовер всего через год после его первого выхода на рынок. В качестве последнего шага перед официальной презентацией обновлённого автомобиля и началом его продаж фотографии модели появились в базе Министерства промышленности и информатизации Китая (МИИТ). Такое стремительное обновление имеет большое значение для сохранения конкурентоспособности на автомобильном рынке. Об этом сообщает .
По данным иксбт.ком, актуальный Geely Китйрай, известный на китайском рынке под названием Боюе, вышел в продажу в августе текущего года, однако компания решила кардинально изменить его внешность. Основные изменения коснулись передней и задней частей кроссовера, тогда как техническая часть осталась прежней.
Кардинальные изменения внешнего дизайнаСпереди установили значительно увеличенную радиаторную решётку, дополненную более выразительным хромированным декором. Кроме того, инженеры Geely расширили боковые воздухозаборники в переднем бампере. Это придаёт автомобилю более агрессивный и современный вид.
Задняя часть кроссовера также подверглась масштабным изменениям. Компания полностью переработала дизайн задних фонарей, объединив их в единую светодиодную линию, протянувшуюся по всей ширине кузова. При этом выхлопная система визуально скрыта в соответствии с современными тенденциями.
Технические характеристики и габаритыГабаритные размеры нового Geely Китйрай составляют 4570 × 1865 × 1635 миллиметров. Под капотом, как и прежде, установлен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 181 л. с. Максимальная скорость автомобиля достигает 198 километров в час.
Согласно имеющимся данным, тип коробки передач в опубликованных документах не уточняется, однако специалисты не ожидают замены прежней роботизированной трансмиссии на автоматическую. Пока неизвестно, произойдут ли какие-либо изменения в оснащении салона, мультимедийной системе и комплексе электронных ассистентов безопасности.
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