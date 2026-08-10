Geely обновила кроссовер Китйрай спустя год

Известный китайский автопроизводитель Geely серьёзно переработал свой популярный кроссовер всего через год после его первого выхода на рынок. В качестве последнего шага перед официальной презентацией обновлённого автомобиля и началом его продаж фотографии модели появились в базе Министерства промышленности и информатизации Китая (МИИТ). Такое стремительное обновление имеет большое значение для сохранения конкурентоспособности на автомобильном рынке. Об этом сообщает .

По данным иксбт.ком, актуальный Geely Китйрай, известный на китайском рынке под названием Боюе, вышел в продажу в августе текущего года, однако компания решила кардинально изменить его внешность. Основные изменения коснулись передней и задней частей кроссовера, тогда как техническая часть осталась прежней.

Кардинальные изменения внешнего дизайна

Спереди установили значительно увеличенную радиаторную решётку, дополненную более выразительным хромированным декором. Кроме того, инженеры Geely расширили боковые воздухозаборники в переднем бампере. Это придаёт автомобилю более агрессивный и современный вид.

Задняя часть кроссовера также подверглась масштабным изменениям. Компания полностью переработала дизайн задних фонарей, объединив их в единую светодиодную линию, протянувшуюся по всей ширине кузова. При этом выхлопная система визуально скрыта в соответствии с современными тенденциями.

Технические характеристики и габариты

Габаритные размеры нового Geely Китйрай составляют 4570 × 1865 × 1635 миллиметров. Под капотом, как и прежде, установлен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 181 л. с. Максимальная скорость автомобиля достигает 198 километров в час.

Согласно имеющимся данным, тип коробки передач в опубликованных документах не уточняется, однако специалисты не ожидают замены прежней роботизированной трансмиссии на автоматическую. Пока неизвестно, произойдут ли какие-либо изменения в оснащении салона, мультимедийной системе и комплексе электронных ассистентов безопасности.